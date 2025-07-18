- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SPWO: SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Der Wechselkurs von SPWO hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.11 bis zu einem Hoch von 27.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPWO News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SPWO heute?
Die Aktie von SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) notiert heute bei 27.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von 27.11 - 27.20 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.30 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von SPWO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SPWO Dividenden?
SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF wird derzeit mit 27.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPWO zu verfolgen.
Wie kaufe ich SPWO-Aktien?
Sie können Aktien von SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) zum aktuellen Kurs von 27.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.20 oder 27.50 platziert, während 7 und 0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPWO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SPWO-Aktien?
Bei einer Investition in SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF müssen die jährliche Spanne 19.15 - 27.96 und der aktuelle Kurs 27.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.49% und 21.48%, bevor sie Orders zu 27.20 oder 27.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPWO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SP Funds S&P World (ex-US) ETF?
Der höchste Kurs von SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) im vergangenen Jahr lag bei 27.96. Innerhalb von 19.15 - 27.96 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.30 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SP Funds S&P World (ex-US) ETF?
Der niedrigste Kurs von SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) im Laufe des Jahres betrug 19.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.20 und der Spanne 19.15 - 27.96 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPWO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SPWO statt?
SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.30 und 18.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.30
- Eröffnung
- 27.15
- Bid
- 27.20
- Ask
- 27.50
- Tief
- 27.11
- Hoch
- 27.20
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- 1.49%
- 6-Monatsänderung
- 21.48%
- Jahresänderung
- 18.62%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B