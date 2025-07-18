시세섹션
통화 / SPWO
SPWO: SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF

27.20 USD 0.10 (0.37%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SPWO 환율이 오늘 -0.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.11이고 고가는 27.20이었습니다.

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 SPWO 주식의 가격은?

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF 주식은 당일 27.20에 가격이 책정되며 27.11 - 27.20 내에서 거래되고 어제의 종가는 27.30 였고 거래 볼륨은 7이었습니다. SPWO의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF은 현재 27.20로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 18.62% 및 USD를 지켜 봅니다. SPWO의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

SPWO 주식을 매수하는 방법은?

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF의 주식을 현재 27.20의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 27.50 근처로 접수되며 7 및 0.18%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 SPWO의 업데이트를 확인해 보세요.

SPWO 주식에 투자하는 방법은?

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 19.15 - 27.96 및 현재 가격 27.20을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 1.49% 및 21.48%를 비교합니다. SPWO 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF 주식 최고가는?

지난해 SP Funds S&P World (ex-US) ETF의 최고가는 27.96였습니다. 19.15 - 27.96 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 27.30와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF의 움직임을 살펴보세요.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF 최저가는?

연중 SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)의 최저 가격은 19.15였습니다. 현재 27.20 및 19.15 - 27.96와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. SPWO의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

SPWO 주식의 분할은 언제였는지?

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 27.30 및 18.62%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
27.11 27.20
년간 변동
19.15 27.96
이전 종가
27.30
시가
27.15
Bid
27.20
Ask
27.50
저가
27.11
고가
27.20
볼륨
7
일일 변동
-0.37%
월 변동
1.49%
6개월 변동
21.48%
년간 변동율
18.62%
17 10월, 금요일
00:00
ALL
IMF 회의
활동
예측값
훑어보기
12:30
USD
하우징 시작
활동
예측값
1.333 M
훑어보기
1.307 M
12:30
USD
건축 허가서
활동
예측값
1.333 M
훑어보기
1.312 M
12:30
USD
하우징 시작 m/m
활동
예측값
7.9%
훑어보기
-8.5%
12:30
USD
수입 물가 지수 m/m
활동
예측값
훑어보기
12:30
USD
수출 물가 지수 m/m
활동
예측값
훑어보기
13:15
USD
연방 산업 생산 m/m
활동
예측값
-0.1%
훑어보기
0.1%
13:15
USD
연방 산업 생산 y/y
활동
예측값
1.2%
훑어보기
0.9%
17:00
USD
베이커 휴즈 US Oil Rig Count
활동
예측값
훑어보기
418
17:00
USD
베이커 휴즈 미국 총 리그 수
활동
예측값
훑어보기
547
19:30
USD
CFTC 골드 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC 원유 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC S&P 500 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC 나스닥 100 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
20:00
USD
TIC 순 장기간 거래량
활동
예측값
$​108.6 B
훑어보기
$​49.2 B