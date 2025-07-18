- Обзор рынка
SPWO: SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Курс SPWO за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.11, а максимальная — 27.20.
Следите за динамикой SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPWO сегодня?
SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) сегодня оценивается на уровне 27.20. Инструмент торгуется в пределах 27.11 - 27.20, вчерашнее закрытие составило 27.30, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPWO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF?
SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF в настоящее время оценивается в 27.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.62% и USD. Отслеживайте движения SPWO на графике в реальном времени.
Как купить акции SPWO?
Вы можете купить акции SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) по текущей цене 27.20. Ордера обычно размещаются около 27.20 или 27.50, тогда как 7 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPWO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPWO?
Инвестирование в SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF предполагает учет годового диапазона 19.15 - 27.96 и текущей цены 27.20. Многие сравнивают 1.49% и 21.48% перед размещением ордеров на 27.20 или 27.50. Изучайте ежедневные изменения цены SPWO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SP Funds S&P World (ex-US) ETF?
Самая высокая цена SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) за последний год составила 27.96. Акции заметно колебались в пределах 19.15 - 27.96, сравнение с 27.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SP Funds S&P World (ex-US) ETF?
Самая низкая цена SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) за год составила 19.15. Сравнение с текущими 27.20 и 19.15 - 27.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPWO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPWO?
В прошлом SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.30 и 18.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.30
- Open
- 27.15
- Bid
- 27.20
- Ask
- 27.50
- Low
- 27.11
- High
- 27.20
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- 1.49%
- 6-месячное изменение
- 21.48%
- Годовое изменение
- 18.62%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.307 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.312 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -8.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.2%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 547
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- $108.6 млрд
- Пред.
- $49.2 млрд