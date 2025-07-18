КотировкиРазделы
SPWO: SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF

27.20 USD 0.10 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPWO за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.11, а максимальная — 27.20.

Следите за динамикой SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SPWO

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPWO сегодня?

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) сегодня оценивается на уровне 27.20. Инструмент торгуется в пределах 27.11 - 27.20, вчерашнее закрытие составило 27.30, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPWO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF?

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF в настоящее время оценивается в 27.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.62% и USD. Отслеживайте движения SPWO на графике в реальном времени.

Как купить акции SPWO?

Вы можете купить акции SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) по текущей цене 27.20. Ордера обычно размещаются около 27.20 или 27.50, тогда как 7 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPWO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPWO?

Инвестирование в SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF предполагает учет годового диапазона 19.15 - 27.96 и текущей цены 27.20. Многие сравнивают 1.49% и 21.48% перед размещением ордеров на 27.20 или 27.50. Изучайте ежедневные изменения цены SPWO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SP Funds S&P World (ex-US) ETF?

Самая высокая цена SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) за последний год составила 27.96. Акции заметно колебались в пределах 19.15 - 27.96, сравнение с 27.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SP Funds S&P World (ex-US) ETF?

Самая низкая цена SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) за год составила 19.15. Сравнение с текущими 27.20 и 19.15 - 27.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPWO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPWO?

В прошлом SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.30 и 18.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.11 27.20
Годовой диапазон
19.15 27.96
Предыдущее закрытие
27.30
Open
27.15
Bid
27.20
Ask
27.50
Low
27.11
High
27.20
Объем
7
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
1.49%
6-месячное изменение
21.48%
Годовое изменение
18.62%
