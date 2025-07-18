SPWO股票今天的价格是多少？ SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF股票今天的定价为27.20。它在27.11 - 27.20范围内交易，昨天的收盘价为27.30，交易量达到7。SPWO的实时价格图表显示了这些更新。

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF股票是否支付股息？ SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF目前的价值为27.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.62%和USD。实时查看图表以跟踪SPWO走势。

如何购买SPWO股票？ 您可以以27.20的当前价格购买SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF股票。订单通常设置在27.20或27.50附近，而7和0.18%显示市场活动。立即关注SPWO的实时图表更新。

如何投资SPWO股票？ 投资SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF需要考虑年度范围19.15 - 27.96和当前价格27.20。许多人在以27.20或27.50下订单之前，会比较1.49%和。实时查看SPWO价格图表，了解每日变化。

SP Funds S&P World (ex-US) ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SP Funds S&P World (ex-US) ETF的最高价格是27.96。在19.15 - 27.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF的绩效。

SP Funds S&P World (ex-US) ETF股票的最低价格是多少？ SP Funds S&P World (ex-US) ETF（SPWO）的最低价格为19.15。将其与当前的27.20和19.15 - 27.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPWO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。