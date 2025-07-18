报价部分
货币 / SPWO
SPWO: SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF

27.20 USD 0.10 (0.37%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SPWO汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点27.11和高点27.20进行交易。

关注SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SPWO股票今天的价格是多少？

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF股票今天的定价为27.20。它在27.11 - 27.20范围内交易，昨天的收盘价为27.30，交易量达到7。SPWO的实时价格图表显示了这些更新。

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF股票是否支付股息？

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF目前的价值为27.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.62%和USD。实时查看图表以跟踪SPWO走势。

如何购买SPWO股票？

您可以以27.20的当前价格购买SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF股票。订单通常设置在27.20或27.50附近，而7和0.18%显示市场活动。立即关注SPWO的实时图表更新。

如何投资SPWO股票？

投资SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF需要考虑年度范围19.15 - 27.96和当前价格27.20。许多人在以27.20或27.50下订单之前，会比较1.49%和。实时查看SPWO价格图表，了解每日变化。

SP Funds S&P World (ex-US) ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SP Funds S&P World (ex-US) ETF的最高价格是27.96。在19.15 - 27.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF的绩效。

SP Funds S&P World (ex-US) ETF股票的最低价格是多少？

SP Funds S&P World (ex-US) ETF（SPWO）的最低价格为19.15。将其与当前的27.20和19.15 - 27.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPWO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPWO股票是什么时候拆分的？

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.30和18.62%中可见。

日范围
27.11 27.20
年范围
19.15 27.96
前一天收盘价
27.30
开盘价
27.15
卖价
27.20
买价
27.50
最低价
27.11
最高价
27.20
交易量
7
日变化
-0.37%
月变化
1.49%
6个月变化
21.48%
年变化
18.62%
17 十月, 星期五
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
新屋开工
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.307 M
12:30
USD
营建许可
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.312 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
预测值
7.9%
前值
-8.5%
12:30
USD
进口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
出口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
13:15
USD
美联储工业生产指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.1%
前值
0.1%
13:15
USD
美联储工业生产年率y/y
实际值
预测值
1.2%
前值
0.9%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
547
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​108.6 B
前值
$​49.2 B