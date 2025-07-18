SPWO: SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF
今日SPWO汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点27.11和高点27.20进行交易。
关注SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SPWO新闻
常见问题解答
SPWO股票今天的价格是多少？
SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF股票今天的定价为27.20。它在27.11 - 27.20范围内交易，昨天的收盘价为27.30，交易量达到7。SPWO的实时价格图表显示了这些更新。
SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF股票是否支付股息？
SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF目前的价值为27.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.62%和USD。实时查看图表以跟踪SPWO走势。
如何购买SPWO股票？
您可以以27.20的当前价格购买SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF股票。订单通常设置在27.20或27.50附近，而7和0.18%显示市场活动。立即关注SPWO的实时图表更新。
如何投资SPWO股票？
投资SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF需要考虑年度范围19.15 - 27.96和当前价格27.20。许多人在以27.20或27.50下订单之前，会比较1.49%和。实时查看SPWO价格图表，了解每日变化。
SP Funds S&P World (ex-US) ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SP Funds S&P World (ex-US) ETF的最高价格是27.96。在19.15 - 27.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF的绩效。
SP Funds S&P World (ex-US) ETF股票的最低价格是多少？
SP Funds S&P World (ex-US) ETF（SPWO）的最低价格为19.15。将其与当前的27.20和19.15 - 27.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPWO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPWO股票是什么时候拆分的？
SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.30和18.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.30
- 开盘价
- 27.15
- 卖价
- 27.20
- 买价
- 27.50
- 最低价
- 27.11
- 最高价
- 27.20
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- 1.49%
- 6个月变化
- 21.48%
- 年变化
- 18.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.307 M
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.312 M
- 实际值
-
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -8.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.1%
- 前值
- 0.1%
- 实际值
-
- 预测值
- 1.2%
- 前值
- 0.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 547
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- $108.6 B
- 前值
- $49.2 B