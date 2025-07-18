- Panorámica
SPWO: SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF
El tipo de cambio de SPWO de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.11, mientras que el máximo ha alcanzado 27.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SPWO hoy?
SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) se evalúa hoy en 27.27. El instrumento se negocia dentro de 27.11 - 27.30; el cierre de ayer ha sido 27.30 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SPWO en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF?
SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF se evalúa actualmente en 27.27. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 18.93% y USD. Monitoree los movimientos de SPWO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SPWO?
Puede comprar acciones de SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) al precio actual de 27.27. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.27 o 27.57, mientras que 10 y 0.44% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SPWO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SPWO?
Invertir en SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF implica tener en cuenta el rango anual 19.15 - 27.96 y el precio actual 27.27. Muchos comparan 1.75% y 21.80% antes de colocar órdenes en 27.27 o 27.57. Estudie los cambios diarios de precios de SPWO en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SP Funds S&P World (ex-US) ETF?
El precio más alto de SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) en el último año ha sido 27.96. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.15 - 27.96, una comparación con 27.30 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SP Funds S&P World (ex-US) ETF?
El precio más bajo de SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) para el año ha sido 19.15. La comparación con los actuales 27.27 y 19.15 - 27.96 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SPWO en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SPWO?
En el pasado, SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.30 y 18.93% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.30
- Open
- 27.15
- Bid
- 27.27
- Ask
- 27.57
- Low
- 27.11
- High
- 27.30
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- -0.11%
- Cambio mensual
- 1.75%
- Cambio a 6 meses
- 21.80%
- Cambio anual
- 18.93%