SPWO: SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Il tasso di cambio SPWO ha avuto una variazione del -0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.11 e ad un massimo di 27.20.
Segui le dinamiche di SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SPWO oggi?
Oggi le azioni SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF sono prezzate a 27.20. Viene scambiato all'interno di 27.11 - 27.20, la chiusura di ieri è stata 27.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPWO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF pagano dividendi?
SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF è attualmente valutato a 27.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPWO.
Come acquistare azioni SPWO?
Puoi acquistare azioni SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF al prezzo attuale di 27.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.20 o 27.50, mentre 7 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPWO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SPWO?
Investire in SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.15 - 27.96 e il prezzo attuale 27.20. Molti confrontano 1.49% e 21.48% prima di effettuare ordini su 27.20 o 27.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPWO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SP Funds S&P World (ex-US) ETF?
Il prezzo massimo di SP Funds S&P World (ex-US) ETF nell'ultimo anno è stato 27.96. All'interno di 19.15 - 27.96, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SP Funds S&P World (ex-US) ETF?
Il prezzo più basso di SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) nel corso dell'anno è stato 19.15. Confrontandolo con gli attuali 27.20 e 19.15 - 27.96 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPWO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPWO?
SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.30 e 18.62%.
- Chiusura Precedente
- 27.30
- Apertura
- 27.15
- Bid
- 27.20
- Ask
- 27.50
- Minimo
- 27.11
- Massimo
- 27.20
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -0.37%
- Variazione Mensile
- 1.49%
- Variazione Semestrale
- 21.48%
- Variazione Annuale
- 18.62%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.307 M
- Agire
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.312 M
- Agire
-
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -8.5%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- -0.1%
- Prev
- 0.1%
- Agire
-
- Fcst
- 1.2%
- Prev
- 0.9%
- Agire
- 418
- Fcst
- Prev
- 418
- Agire
- 548
- Fcst
- Prev
- 547
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- $108.6 B
- Prev
- $49.2 B