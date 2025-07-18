QuotazioniSezioni
SPWO: SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF

27.20 USD 0.10 (0.37%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPWO ha avuto una variazione del -0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.11 e ad un massimo di 27.20.

Segui le dinamiche di SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SPWO oggi?

Oggi le azioni SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF sono prezzate a 27.20. Viene scambiato all'interno di 27.11 - 27.20, la chiusura di ieri è stata 27.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPWO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF pagano dividendi?

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF è attualmente valutato a 27.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPWO.

Come acquistare azioni SPWO?

Puoi acquistare azioni SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF al prezzo attuale di 27.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.20 o 27.50, mentre 7 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPWO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SPWO?

Investire in SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.15 - 27.96 e il prezzo attuale 27.20. Molti confrontano 1.49% e 21.48% prima di effettuare ordini su 27.20 o 27.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPWO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SP Funds S&P World (ex-US) ETF?

Il prezzo massimo di SP Funds S&P World (ex-US) ETF nell'ultimo anno è stato 27.96. All'interno di 19.15 - 27.96, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SP Funds S&P World (ex-US) ETF?

Il prezzo più basso di SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) nel corso dell'anno è stato 19.15. Confrontandolo con gli attuali 27.20 e 19.15 - 27.96 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPWO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPWO?

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.30 e 18.62%.

Intervallo Giornaliero
27.11 27.20
Intervallo Annuale
19.15 27.96
Chiusura Precedente
27.30
Apertura
27.15
Bid
27.20
Ask
27.50
Minimo
27.11
Massimo
27.20
Volume
7
Variazione giornaliera
-0.37%
Variazione Mensile
1.49%
Variazione Semestrale
21.48%
Variazione Annuale
18.62%
