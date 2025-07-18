CotaçõesSeções
SPWO: SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF

27.20 USD 0.10 (0.37%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SPWO para hoje mudou para -0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.11 e o mais alto foi 27.20.

Veja a dinâmica do par de moedas SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SPWO hoje?

Hoje SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) está avaliado em 27.20. O instrumento é negociado dentro de 27.11 - 27.20, o fechamento de ontem foi 27.30, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SPWO em tempo real.

As ações de SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF pagam dividendos?

Atualmente SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF está avaliado em 27.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.62% e USD. Monitore os movimentos de SPWO no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SPWO?

Você pode comprar ações de SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) pelo preço atual 27.20. Ordens geralmente são executadas perto de 27.20 ou 27.50, enquanto 7 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SPWO no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SPWO?

Investir em SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF envolve considerar a faixa anual 19.15 - 27.96 e o preço atual 27.20. Muitos comparam 1.49% e 21.48% antes de enviar ordens em 27.20 ou 27.50. Estude as mudanças diárias de preço de SPWO no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SP Funds S&P World (ex-US) ETF?

O maior preço de SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) no último ano foi 27.96. As ações oscilaram bastante dentro de 19.15 - 27.96, e a comparação com 27.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SP Funds S&P World (ex-US) ETF?

O menor preço de SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) no ano foi 19.15. A comparação com o preço atual 27.20 e 19.15 - 27.96 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SPWO em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SPWO?

No passado SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.30 e 18.62% após os eventos corporativos.

Faixa diária
27.11 27.20
Faixa anual
19.15 27.96
Fechamento anterior
27.30
Open
27.15
Bid
27.20
Ask
27.50
Low
27.11
High
27.20
Volume
7
Mudança diária
-0.37%
Mudança mensal
1.49%
Mudança de 6 meses
21.48%
Mudança anual
18.62%
