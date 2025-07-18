- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SPWO: SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Le taux de change de SPWO a changé de -0.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.11 et à un maximum de 27.20.
Suivez la dynamique SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPWO Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SPWO aujourd'hui ?
L'action SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF est cotée à 27.20 aujourd'hui. Elle se négocie dans 27.11 - 27.20, a clôturé hier à 27.30 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de SPWO présente ces mises à jour.
L'action SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF verse-t-elle des dividendes ?
SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF est actuellement valorisé à 27.20. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.62% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SPWO.
Comment acheter des actions SPWO ?
Vous pouvez acheter des actions SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF au cours actuel de 27.20. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.20 ou de 27.50, le 7 et le 0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SPWO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SPWO ?
Investir dans SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.15 - 27.96 et le prix actuel 27.20. Beaucoup comparent 1.49% et 21.48% avant de passer des ordres à 27.20 ou 27.50. Consultez le graphique du cours de SPWO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SP Funds S&P World (ex-US) ETF ?
Le cours le plus élevé de SP Funds S&P World (ex-US) ETF l'année dernière était 27.96. Au cours de 19.15 - 27.96, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SP Funds S&P World (ex-US) ETF ?
Le cours le plus bas de SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) sur l'année a été 19.15. Sa comparaison avec 27.20 et 19.15 - 27.96 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SPWO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SPWO a-t-elle été divisée ?
SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.30 et 18.62% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.30
- Ouverture
- 27.15
- Bid
- 27.20
- Ask
- 27.50
- Plus Bas
- 27.11
- Plus Haut
- 27.20
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -0.37%
- Changement Mensuel
- 1.49%
- Changement à 6 Mois
- 21.48%
- Changement Annuel
- 18.62%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.307 M
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.312 M
- Act
-
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -8.5%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.1%
- Prev
- 0.1%
- Act
-
- Fcst
- 1.2%
- Prev
- 0.9%
- Act
- 418
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 547
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- $108.6 B
- Prev
- $49.2 B