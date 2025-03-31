Dövizler / SPRU
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SPRU: Spruce Power Holding Corporation Class A
1.77 USD 0.07 (3.80%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SPRU fiyatı bugün -3.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.75 ve Yüksek fiyatı olarak 1.82 aralığında işlem gördü.
Spruce Power Holding Corporation Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPRU haberleri
- Spruce Power partners with EnerWealth for first NC solar lease program
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Spruce Power stock soars after securing $10M SREC sales agreement
- Spruce Power Announces Results from 2025 Annual Meeting of Stockholders and Election of Directors
- Spruce Power appoints Thomas Cimino as interim CFO
- Spruce Power Reports First Quarter 2025 Results
- Spruce Power launches $50 million stock buyback program
- Top 3 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Sunnova Energy Intl (NYSE:NOVA), Cadiz (NASDAQ:CDZI)
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
1.75 1.82
Yıllık aralık
1.14 3.26
- Önceki kapanış
- 1.84
- Açılış
- 1.81
- Satış
- 1.77
- Alış
- 2.07
- Düşük
- 1.75
- Yüksek
- 1.82
- Hacim
- 51
- Günlük değişim
- -3.80%
- Aylık değişim
- 22.07%
- 6 aylık değişim
- -24.03%
- Yıllık değişim
- -37.46%
21 Eylül, Pazar