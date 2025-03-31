통화 / SPRU
SPRU: Spruce Power Holding Corporation Class A
1.77 USD 0.07 (3.80%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SPRU 환율이 오늘 -3.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.75이고 고가는 1.82이었습니다.
Spruce Power Holding Corporation Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SPRU News
- Spruce Power partners with EnerWealth for first NC solar lease program
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Spruce Power stock soars after securing $10M SREC sales agreement
- Spruce Power Announces Results from 2025 Annual Meeting of Stockholders and Election of Directors
- Spruce Power appoints Thomas Cimino as interim CFO
- Spruce Power Reports First Quarter 2025 Results
- Spruce Power launches $50 million stock buyback program
- Top 3 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Sunnova Energy Intl (NYSE:NOVA), Cadiz (NASDAQ:CDZI)
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
1.75 1.82
년간 변동
1.14 3.26
- 이전 종가
- 1.84
- 시가
- 1.81
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- 저가
- 1.75
- 고가
- 1.82
- 볼륨
- 51
- 일일 변동
- -3.80%
- 월 변동
- 22.07%
- 6개월 변동
- -24.03%
- 년간 변동율
- -37.46%
20 9월, 토요일