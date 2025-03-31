通貨 / SPRU
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SPRU: Spruce Power Holding Corporation Class A
1.84 USD 0.04 (2.22%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPRUの今日の為替レートは、2.22%変化しました。日中、通貨は1あたり1.80の安値と1.86の高値で取引されました。
Spruce Power Holding Corporation Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPRU News
- Spruce Power partners with EnerWealth for first NC solar lease program
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Spruce Power stock soars after securing $10M SREC sales agreement
- Spruce Power Announces Results from 2025 Annual Meeting of Stockholders and Election of Directors
- Spruce Power appoints Thomas Cimino as interim CFO
- Spruce Power Reports First Quarter 2025 Results
- Spruce Power launches $50 million stock buyback program
- Top 3 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Sunnova Energy Intl (NYSE:NOVA), Cadiz (NASDAQ:CDZI)
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
1.80 1.86
1年のレンジ
1.14 3.26
- 以前の終値
- 1.80
- 始値
- 1.81
- 買値
- 1.84
- 買値
- 2.14
- 安値
- 1.80
- 高値
- 1.86
- 出来高
- 91
- 1日の変化
- 2.22%
- 1ヶ月の変化
- 26.90%
- 6ヶ月の変化
- -21.03%
- 1年の変化
- -34.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K