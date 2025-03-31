Währungen / SPRU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SPRU: Spruce Power Holding Corporation Class A
1.77 USD 0.07 (3.80%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPRU hat sich für heute um -3.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.75 bis zu einem Hoch von 1.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spruce Power Holding Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPRU News
- Spruce Power partners with EnerWealth for first NC solar lease program
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Spruce Power stock soars after securing $10M SREC sales agreement
- Spruce Power Announces Results from 2025 Annual Meeting of Stockholders and Election of Directors
- Spruce Power appoints Thomas Cimino as interim CFO
- Spruce Power Reports First Quarter 2025 Results
- Spruce Power launches $50 million stock buyback program
- Top 3 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Sunnova Energy Intl (NYSE:NOVA), Cadiz (NASDAQ:CDZI)
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.75 1.82
Jahresspanne
1.14 3.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.84
- Eröffnung
- 1.81
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Tief
- 1.75
- Hoch
- 1.82
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- -3.80%
- Monatsänderung
- 22.07%
- 6-Monatsänderung
- -24.03%
- Jahresänderung
- -37.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K