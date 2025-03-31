Divisas / SPRU
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SPRU: Spruce Power Holding Corporation Class A
1.80 USD 0.02 (1.10%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SPRU de hoy ha cambiado un -1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.75, mientras que el máximo ha alcanzado 1.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Spruce Power Holding Corporation Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPRU News
- Spruce Power partners with EnerWealth for first NC solar lease program
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Spruce Power stock soars after securing $10M SREC sales agreement
- Spruce Power Announces Results from 2025 Annual Meeting of Stockholders and Election of Directors
- Spruce Power appoints Thomas Cimino as interim CFO
- Spruce Power Reports First Quarter 2025 Results
- Spruce Power launches $50 million stock buyback program
- Top 3 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Sunnova Energy Intl (NYSE:NOVA), Cadiz (NASDAQ:CDZI)
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
1.75 1.84
Rango anual
1.14 3.26
- Cierres anteriores
- 1.82
- Open
- 1.81
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Low
- 1.75
- High
- 1.84
- Volumen
- 107
- Cambio diario
- -1.10%
- Cambio mensual
- 24.14%
- Cambio a 6 meses
- -22.75%
- Cambio anual
- -36.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B