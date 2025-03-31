Valute / SPRU
SPRU: Spruce Power Holding Corporation Class A
1.77 USD 0.07 (3.80%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPRU ha avuto una variazione del -3.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.75 e ad un massimo di 1.82.
Segui le dinamiche di Spruce Power Holding Corporation Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.75 1.82
Intervallo Annuale
1.14 3.26
- Chiusura Precedente
- 1.84
- Apertura
- 1.81
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Minimo
- 1.75
- Massimo
- 1.82
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- -3.80%
- Variazione Mensile
- 22.07%
- Variazione Semestrale
- -24.03%
- Variazione Annuale
- -37.46%
21 settembre, domenica