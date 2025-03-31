QuotazioniSezioni
SPRU
SPRU: Spruce Power Holding Corporation Class A

1.77 USD 0.07 (3.80%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPRU ha avuto una variazione del -3.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.75 e ad un massimo di 1.82.

Segui le dinamiche di Spruce Power Holding Corporation Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.75 1.82
Intervallo Annuale
1.14 3.26
Chiusura Precedente
1.84
Apertura
1.81
Bid
1.77
Ask
2.07
Minimo
1.75
Massimo
1.82
Volume
51
Variazione giornaliera
-3.80%
Variazione Mensile
22.07%
Variazione Semestrale
-24.03%
Variazione Annuale
-37.46%
