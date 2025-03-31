Moedas / SPRU
SPRU: Spruce Power Holding Corporation Class A
1.84 USD 0.04 (2.22%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SPRU para hoje mudou para 2.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.80 e o mais alto foi 1.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Spruce Power Holding Corporation Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
1.80 1.86
Faixa anual
1.14 3.26
- Fechamento anterior
- 1.80
- Open
- 1.81
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Low
- 1.80
- High
- 1.86
- Volume
- 91
- Mudança diária
- 2.22%
- Mudança mensal
- 26.90%
- Mudança de 6 meses
- -21.03%
- Mudança anual
- -34.98%
