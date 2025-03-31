Devises / SPRU
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SPRU: Spruce Power Holding Corporation Class A
1.77 USD 0.07 (3.80%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SPRU a changé de -3.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.75 et à un maximum de 1.82.
Suivez la dynamique Spruce Power Holding Corporation Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPRU Nouvelles
- Spruce Power partners with EnerWealth for first NC solar lease program
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Spruce Power stock soars after securing $10M SREC sales agreement
- Spruce Power Announces Results from 2025 Annual Meeting of Stockholders and Election of Directors
- Spruce Power appoints Thomas Cimino as interim CFO
- Spruce Power Reports First Quarter 2025 Results
- Spruce Power launches $50 million stock buyback program
- Top 3 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Sunnova Energy Intl (NYSE:NOVA), Cadiz (NASDAQ:CDZI)
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
1.75 1.82
Range Annuel
1.14 3.26
- Clôture Précédente
- 1.84
- Ouverture
- 1.81
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Plus Bas
- 1.75
- Plus Haut
- 1.82
- Volume
- 51
- Changement quotidien
- -3.80%
- Changement Mensuel
- 22.07%
- Changement à 6 Mois
- -24.03%
- Changement Annuel
- -37.46%
20 septembre, samedi