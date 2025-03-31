Валюты / SPRU
SPRU: Spruce Power Holding Corporation Class A
1.82 USD 0.12 (7.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPRU за сегодня изменился на 7.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.66, а максимальная — 1.82.
Следите за динамикой Spruce Power Holding Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SPRU
- Spruce Power partners with EnerWealth for first NC solar lease program
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Spruce Power stock soars after securing $10M SREC sales agreement
- Spruce Power Announces Results from 2025 Annual Meeting of Stockholders and Election of Directors
- Spruce Power appoints Thomas Cimino as interim CFO
- Spruce Power Reports First Quarter 2025 Results
- Spruce Power launches $50 million stock buyback program
- Top 3 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Sunnova Energy Intl (NYSE:NOVA), Cadiz (NASDAQ:CDZI)
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.66 1.82
Годовой диапазон
1.14 3.26
- Предыдущее закрытие
- 1.70
- Open
- 1.66
- Bid
- 1.82
- Ask
- 2.12
- Low
- 1.66
- High
- 1.82
- Объем
- 140
- Дневное изменение
- 7.06%
- Месячное изменение
- 25.52%
- 6-месячное изменение
- -21.89%
- Годовое изменение
- -35.69%
