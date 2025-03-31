КотировкиРазделы
Валюты / SPRU
SPRU: Spruce Power Holding Corporation Class A

1.82 USD 0.12 (7.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPRU за сегодня изменился на 7.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.66, а максимальная — 1.82.

Следите за динамикой Spruce Power Holding Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SPRU

Дневной диапазон
1.66 1.82
Годовой диапазон
1.14 3.26
Предыдущее закрытие
1.70
Open
1.66
Bid
1.82
Ask
2.12
Low
1.66
High
1.82
Объем
140
Дневное изменение
7.06%
Месячное изменение
25.52%
6-месячное изменение
-21.89%
Годовое изменение
-35.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.