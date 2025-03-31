货币 / SPRU
SPRU: Spruce Power Holding Corporation Class A
1.80 USD 0.02 (1.10%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SPRU汇率已更改-1.10%。当日，交易品种以低点1.75和高点1.84进行交易。
关注Spruce Power Holding Corporation Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPRU新闻
- Spruce Power partners with EnerWealth for first NC solar lease program
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Spruce Power stock soars after securing $10M SREC sales agreement
- Spruce Power Announces Results from 2025 Annual Meeting of Stockholders and Election of Directors
- Spruce Power appoints Thomas Cimino as interim CFO
- Spruce Power Reports First Quarter 2025 Results
- Spruce Power launches $50 million stock buyback program
- Top 3 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Sunnova Energy Intl (NYSE:NOVA), Cadiz (NASDAQ:CDZI)
- Spruce Power Holding Corporation (SPRU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
1.75 1.84
年范围
1.14 3.26
- 前一天收盘价
- 1.82
- 开盘价
- 1.81
- 卖价
- 1.80
- 买价
- 2.10
- 最低价
- 1.75
- 最高价
- 1.84
- 交易量
- 107
- 日变化
- -1.10%
- 月变化
- 24.14%
- 6个月变化
- -22.75%
- 年变化
- -36.40%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值