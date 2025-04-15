Dövizler / SPRB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SPRB: Spruce Biosciences Inc
8.99 USD 0.11 (1.24%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SPRB fiyatı bugün 1.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.51 ve Yüksek fiyatı olarak 9.00 aralığında işlem gördü.
Spruce Biosciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
SPRB haberleri
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) Corporate Update Conference Call (Transcript)
- Crude Oil Moves Lower; Citigroup Posts Upbeat Results - Citigroup (NYSE:C), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
Günlük aralık
8.51 9.00
Yıllık aralık
8.05 11.64
- Önceki kapanış
- 8.88
- Açılış
- 8.89
- Satış
- 8.99
- Alış
- 9.29
- Düşük
- 8.51
- Yüksek
- 9.00
- Hacim
- 11
- Günlük değişim
- 1.24%
- Aylık değişim
- -18.27%
- 6 aylık değişim
- -18.27%
- Yıllık değişim
- -18.27%
21 Eylül, Pazar