SPRB: Spruce Biosciences Inc
8.99 USD 0.11 (1.24%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SPRB para hoje mudou para 1.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.51 e o mais alto foi 9.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Spruce Biosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
SPRB Notícias
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) Corporate Update Conference Call (Transcript)
- Crude Oil Moves Lower; Citigroup Posts Upbeat Results - Citigroup (NYSE:C), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
Faixa diária
8.51 9.00
Faixa anual
8.05 11.64
- Fechamento anterior
- 8.88
- Open
- 8.89
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Low
- 8.51
- High
- 9.00
- Volume
- 11
- Mudança diária
- 1.24%
- Mudança mensal
- -18.27%
- Mudança de 6 meses
- -18.27%
- Mudança anual
- -18.27%
21 setembro, domingo