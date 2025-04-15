CotaçõesSeções
Moedas / SPRB
Voltar para Ações

SPRB: Spruce Biosciences Inc

8.99 USD 0.11 (1.24%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SPRB para hoje mudou para 1.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.51 e o mais alto foi 9.00.

Veja a dinâmica do par de moedas Spruce Biosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1

SPRB Notícias

Faixa diária
8.51 9.00
Faixa anual
8.05 11.64
Fechamento anterior
8.88
Open
8.89
Bid
8.99
Ask
9.29
Low
8.51
High
9.00
Volume
11
Mudança diária
1.24%
Mudança mensal
-18.27%
Mudança de 6 meses
-18.27%
Mudança anual
-18.27%
21 setembro, domingo