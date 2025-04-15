Devises / SPRB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SPRB: Spruce Biosciences Inc
8.99 USD 0.11 (1.24%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SPRB a changé de 1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.51 et à un maximum de 9.00.
Suivez la dynamique Spruce Biosciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
SPRB Nouvelles
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) Corporate Update Conference Call (Transcript)
- Crude Oil Moves Lower; Citigroup Posts Upbeat Results - Citigroup (NYSE:C), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
Range quotidien
8.51 9.00
Range Annuel
8.05 11.64
- Clôture Précédente
- 8.88
- Ouverture
- 8.89
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Plus Bas
- 8.51
- Plus Haut
- 9.00
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- 1.24%
- Changement Mensuel
- -18.27%
- Changement à 6 Mois
- -18.27%
- Changement Annuel
- -18.27%
21 septembre, dimanche