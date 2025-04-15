시세섹션
통화 / SPRB
주식로 돌아가기

SPRB: Spruce Biosciences Inc

8.99 USD 0.11 (1.24%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SPRB 환율이 오늘 1.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.51이고 고가는 9.00이었습니다.

Spruce Biosciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1

SPRB News

일일 변동 비율
8.51 9.00
년간 변동
8.05 11.64
이전 종가
8.88
시가
8.89
Bid
8.99
Ask
9.29
저가
8.51
고가
9.00
볼륨
11
일일 변동
1.24%
월 변동
-18.27%
6개월 변동
-18.27%
년간 변동율
-18.27%
21 9월, 일요일