SPRB: Spruce Biosciences Inc

8.99 USD 0.11 (1.24%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SPRB de hoy ha cambiado un 1.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.51, mientras que el máximo ha alcanzado 9.00.

Rango diario
8.51 9.00
Rango anual
8.05 11.64
Cierres anteriores
8.88
Open
8.89
Bid
8.99
Ask
9.29
Low
8.51
High
9.00
Volumen
11
Cambio diario
1.24%
Cambio mensual
-18.27%
Cambio a 6 meses
-18.27%
Cambio anual
-18.27%
21 septiembre, domingo