Валюты / SPRB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SPRB: Spruce Biosciences Inc
8.99 USD 0.11 (1.24%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPRB за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.51, а максимальная — 9.00.
Следите за динамикой Spruce Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
Новости SPRB
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) Corporate Update Conference Call (Transcript)
- Crude Oil Moves Lower; Citigroup Posts Upbeat Results - Citigroup (NYSE:C), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
Дневной диапазон
8.51 9.00
Годовой диапазон
8.05 11.64
- Предыдущее закрытие
- 8.88
- Open
- 8.89
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Low
- 8.51
- High
- 9.00
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 1.24%
- Месячное изменение
- -18.27%
- 6-месячное изменение
- -18.27%
- Годовое изменение
- -18.27%
21 сентября, воскресенье