SPRB: Spruce Biosciences Inc

8.99 USD 0.11 (1.24%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPRB за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.51, а максимальная — 9.00.

Дневной диапазон
8.51 9.00
Годовой диапазон
8.05 11.64
Предыдущее закрытие
8.88
Open
8.89
Bid
8.99
Ask
9.29
Low
8.51
High
9.00
Объем
11
Дневное изменение
1.24%
Месячное изменение
-18.27%
6-месячное изменение
-18.27%
Годовое изменение
-18.27%
21 сентября, воскресенье