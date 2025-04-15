Währungen / SPRB
SPRB: Spruce Biosciences Inc
8.99 USD 0.11 (1.24%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPRB hat sich für heute um 1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.51 bis zu einem Hoch von 9.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spruce Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.51 9.00
Jahresspanne
8.05 11.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.88
- Eröffnung
- 8.89
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Tief
- 8.51
- Hoch
- 9.00
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 1.24%
- Monatsänderung
- -18.27%
- 6-Monatsänderung
- -18.27%
- Jahresänderung
- -18.27%
