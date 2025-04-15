KurseKategorien
SPRB: Spruce Biosciences Inc

8.99 USD 0.11 (1.24%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPRB hat sich für heute um 1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.51 bis zu einem Hoch von 9.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Spruce Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1

Tagesspanne
8.51 9.00
Jahresspanne
8.05 11.64
Vorheriger Schlusskurs
8.88
Eröffnung
8.89
Bid
8.99
Ask
9.29
Tief
8.51
Hoch
9.00
Volumen
11
Tagesänderung
1.24%
Monatsänderung
-18.27%
6-Monatsänderung
-18.27%
Jahresänderung
-18.27%
