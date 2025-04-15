货币 / SPRB
SPRB: Spruce Biosciences Inc
8.99 USD 0.11 (1.24%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SPRB汇率已更改1.24%。当日，交易品种以低点8.51和高点9.00进行交易。
关注Spruce Biosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SPRB新闻
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) Corporate Update Conference Call (Transcript)
- Crude Oil Moves Lower; Citigroup Posts Upbeat Results - Citigroup (NYSE:C), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
日范围
8.51 9.00
年范围
8.05 11.64
- 前一天收盘价
- 8.88
- 开盘价
- 8.89
- 卖价
- 8.99
- 买价
- 9.29
- 最低价
- 8.51
- 最高价
- 9.00
- 交易量
- 11
- 日变化
- 1.24%
- 月变化
- -18.27%
- 6个月变化
- -18.27%
- 年变化
- -18.27%
21 九月, 星期日