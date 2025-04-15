クォートセクション
通貨 / SPRB
株に戻る

SPRB: Spruce Biosciences Inc

8.99 USD 0.11 (1.24%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPRBの今日の為替レートは、1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり8.51の安値と9.00の高値で取引されました。

Spruce Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1

SPRB News

1日のレンジ
8.51 9.00
1年のレンジ
8.05 11.64
以前の終値
8.88
始値
8.89
買値
8.99
買値
9.29
安値
8.51
高値
9.00
出来高
11
1日の変化
1.24%
1ヶ月の変化
-18.27%
6ヶ月の変化
-18.27%
1年の変化
-18.27%
21 9月, 日曜日