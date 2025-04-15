通貨 / SPRB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SPRB: Spruce Biosciences Inc
8.99 USD 0.11 (1.24%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPRBの今日の為替レートは、1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり8.51の安値と9.00の高値で取引されました。
Spruce Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
SPRB News
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) Corporate Update Conference Call (Transcript)
- Crude Oil Moves Lower; Citigroup Posts Upbeat Results - Citigroup (NYSE:C), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
1日のレンジ
8.51 9.00
1年のレンジ
8.05 11.64
- 以前の終値
- 8.88
- 始値
- 8.89
- 買値
- 8.99
- 買値
- 9.29
- 安値
- 8.51
- 高値
- 9.00
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- 1.24%
- 1ヶ月の変化
- -18.27%
- 6ヶ月の変化
- -18.27%
- 1年の変化
- -18.27%
21 9月, 日曜日