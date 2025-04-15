Valute / SPRB
SPRB: Spruce Biosciences Inc
8.99 USD 0.11 (1.24%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPRB ha avuto una variazione del 1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.51 e ad un massimo di 9.00.
Segui le dinamiche di Spruce Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
Intervallo Giornaliero
8.51 9.00
Intervallo Annuale
8.05 11.64
- Chiusura Precedente
- 8.88
- Apertura
- 8.89
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Minimo
- 8.51
- Massimo
- 9.00
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 1.24%
- Variazione Mensile
- -18.27%
- Variazione Semestrale
- -18.27%
- Variazione Annuale
- -18.27%
21 settembre, domenica