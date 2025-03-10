Dövizler / SPPP
SPPP: Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
12.34 USD 0.07 (0.57%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SPPP fiyatı bugün 0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.22 ve Yüksek fiyatı olarak 12.39 aralığında işlem gördü.
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SPPP haberleri
- Sprott Physical Platinum and Palladium Trust updates ATM program
- Investing In Platinum And Palladium After The Correction With The SPPP ETF Product
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Sprott Physical Platinum and Palladium Trust Updates Its At-the-Market Equity Program
- Gold & Silver Extend Gains On Dollar Weakness, Platinum Shreds Gains (Technical Analysis)
- Goehring & Rozencwajg Q1 2025 Natural Resource Market Commentary
- Sprott Trust reports interim financials
- Platinum: Spectacular Opportunity In A Forgotten Monetary Metal (Commodity:XPTUSD:CUR)
- Buy Palladium, Sell Gold
- Goehring & Rozencwajg Q4 2024 Natural Resource Market Commentary
Günlük aralık
12.22 12.39
Yıllık aralık
8.83 13.33
- Önceki kapanış
- 12.27
- Açılış
- 12.26
- Satış
- 12.34
- Alış
- 12.64
- Düşük
- 12.22
- Yüksek
- 12.39
- Hacim
- 513
- Günlük değişim
- 0.57%
- Aylık değişim
- 1.48%
- 6 aylık değişim
- 24.77%
- Yıllık değişim
- 24.40%
21 Eylül, Pazar