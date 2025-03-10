Divisas / SPPP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SPPP: Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
12.15 USD 0.25 (2.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SPPP de hoy ha cambiado un -2.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.06, mientras que el máximo ha alcanzado 12.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sprott Physical Platinum and Palladium Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPPP News
- Sprott Physical Platinum and Palladium Trust updates ATM program
- Investing In Platinum And Palladium After The Correction With The SPPP ETF Product
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Sprott Physical Platinum and Palladium Trust Updates Its At-the-Market Equity Program
- Gold & Silver Extend Gains On Dollar Weakness, Platinum Shreds Gains (Technical Analysis)
- Goehring & Rozencwajg Q1 2025 Natural Resource Market Commentary
- Sprott Trust reports interim financials
- Platinum: Spectacular Opportunity In A Forgotten Monetary Metal (Commodity:XPTUSD:CUR)
- Buy Palladium, Sell Gold
- Goehring & Rozencwajg Q4 2024 Natural Resource Market Commentary
Rango diario
12.06 12.36
Rango anual
8.83 13.33
- Cierres anteriores
- 12.40
- Open
- 12.22
- Bid
- 12.15
- Ask
- 12.45
- Low
- 12.06
- High
- 12.36
- Volumen
- 465
- Cambio diario
- -2.02%
- Cambio mensual
- -0.08%
- Cambio a 6 meses
- 22.85%
- Cambio anual
- 22.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B