通貨 / SPPP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SPPP: Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
12.27 USD 0.12 (0.99%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPPPの今日の為替レートは、0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり12.16の安値と12.30の高値で取引されました。
Sprott Physical Platinum and Palladium Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPPP News
- Sprott Physical Platinum and Palladium Trust updates ATM program
- Investing In Platinum And Palladium After The Correction With The SPPP ETF Product
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Sprott Physical Platinum and Palladium Trust Updates Its At-the-Market Equity Program
- Gold & Silver Extend Gains On Dollar Weakness, Platinum Shreds Gains (Technical Analysis)
- Goehring & Rozencwajg Q1 2025 Natural Resource Market Commentary
- Sprott Trust reports interim financials
- Platinum: Spectacular Opportunity In A Forgotten Monetary Metal (Commodity:XPTUSD:CUR)
- Buy Palladium, Sell Gold
- Goehring & Rozencwajg Q4 2024 Natural Resource Market Commentary
1日のレンジ
12.16 12.30
1年のレンジ
8.83 13.33
- 以前の終値
- 12.15
- 始値
- 12.25
- 買値
- 12.27
- 買値
- 12.57
- 安値
- 12.16
- 高値
- 12.30
- 出来高
- 680
- 1日の変化
- 0.99%
- 1ヶ月の変化
- 0.90%
- 6ヶ月の変化
- 24.06%
- 1年の変化
- 23.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K