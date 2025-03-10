Валюты / SPPP
SPPP: Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
12.40 USD 0.23 (1.82%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPPP за сегодня изменился на -1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.33, а максимальная — 12.53.
Следите за динамикой Sprott Physical Platinum and Palladium Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.33 12.53
Годовой диапазон
8.83 13.33
- Предыдущее закрытие
- 12.63
- Open
- 12.52
- Bid
- 12.40
- Ask
- 12.70
- Low
- 12.33
- High
- 12.53
- Объем
- 602
- Дневное изменение
- -1.82%
- Месячное изменение
- 1.97%
- 6-месячное изменение
- 25.38%
- Годовое изменение
- 25.00%
