Valute / SPPP
SPPP: Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
12.34 USD 0.07 (0.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPPP ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.22 e ad un massimo di 12.39.
Segui le dinamiche di Sprott Physical Platinum and Palladium Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SPPP News
- Sprott Physical Platinum and Palladium Trust updates ATM program
- Investing In Platinum And Palladium After The Correction With The SPPP ETF Product
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Sprott Physical Platinum and Palladium Trust Updates Its At-the-Market Equity Program
- Gold & Silver Extend Gains On Dollar Weakness, Platinum Shreds Gains (Technical Analysis)
- Goehring & Rozencwajg Q1 2025 Natural Resource Market Commentary
- Sprott Trust reports interim financials
- Platinum: Spectacular Opportunity In A Forgotten Monetary Metal (Commodity:XPTUSD:CUR)
- Buy Palladium, Sell Gold
- Goehring & Rozencwajg Q4 2024 Natural Resource Market Commentary
Intervallo Giornaliero
12.22 12.39
Intervallo Annuale
8.83 13.33
- Chiusura Precedente
- 12.27
- Apertura
- 12.26
- Bid
- 12.34
- Ask
- 12.64
- Minimo
- 12.22
- Massimo
- 12.39
- Volume
- 513
- Variazione giornaliera
- 0.57%
- Variazione Mensile
- 1.48%
- Variazione Semestrale
- 24.77%
- Variazione Annuale
- 24.40%
21 settembre, domenica