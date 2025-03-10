통화 / SPPP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SPPP: Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
12.34 USD 0.07 (0.57%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SPPP 환율이 오늘 0.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.22이고 고가는 12.39이었습니다.
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPPP News
- Sprott Physical Platinum and Palladium Trust updates ATM program
- Investing In Platinum And Palladium After The Correction With The SPPP ETF Product
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Sprott Physical Platinum and Palladium Trust Updates Its At-the-Market Equity Program
- Gold & Silver Extend Gains On Dollar Weakness, Platinum Shreds Gains (Technical Analysis)
- Goehring & Rozencwajg Q1 2025 Natural Resource Market Commentary
- Sprott Trust reports interim financials
- Platinum: Spectacular Opportunity In A Forgotten Monetary Metal (Commodity:XPTUSD:CUR)
- Buy Palladium, Sell Gold
- Goehring & Rozencwajg Q4 2024 Natural Resource Market Commentary
일일 변동 비율
12.22 12.39
년간 변동
8.83 13.33
- 이전 종가
- 12.27
- 시가
- 12.26
- Bid
- 12.34
- Ask
- 12.64
- 저가
- 12.22
- 고가
- 12.39
- 볼륨
- 513
- 일일 변동
- 0.57%
- 월 변동
- 1.48%
- 6개월 변동
- 24.77%
- 년간 변동율
- 24.40%
20 9월, 토요일