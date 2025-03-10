Währungen / SPPP
SPPP: Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
12.29 USD 0.02 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPPP hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.22 bis zu einem Hoch von 12.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sprott Physical Platinum and Palladium Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SPPP News
Tagesspanne
12.22 12.29
Jahresspanne
8.83 13.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.27
- Eröffnung
- 12.26
- Bid
- 12.29
- Ask
- 12.59
- Tief
- 12.22
- Hoch
- 12.29
- Volumen
- 206
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 1.07%
- 6-Monatsänderung
- 24.27%
- Jahresänderung
- 23.89%
