Moedas / SPPP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SPPP: Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
12.15 USD 0.25 (2.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SPPP para hoje mudou para -2.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.06 e o mais alto foi 12.36.
Veja a dinâmica do par de moedas Sprott Physical Platinum and Palladium Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPPP Notícias
- Sprott Physical Platinum and Palladium Trust updates ATM program
- Investing In Platinum And Palladium After The Correction With The SPPP ETF Product
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Sprott Physical Platinum and Palladium Trust Updates Its At-the-Market Equity Program
- Gold & Silver Extend Gains On Dollar Weakness, Platinum Shreds Gains (Technical Analysis)
- Goehring & Rozencwajg Q1 2025 Natural Resource Market Commentary
- Sprott Trust reports interim financials
- Platinum: Spectacular Opportunity In A Forgotten Monetary Metal (Commodity:XPTUSD:CUR)
- Buy Palladium, Sell Gold
- Goehring & Rozencwajg Q4 2024 Natural Resource Market Commentary
Faixa diária
12.06 12.36
Faixa anual
8.83 13.33
- Fechamento anterior
- 12.40
- Open
- 12.22
- Bid
- 12.15
- Ask
- 12.45
- Low
- 12.06
- High
- 12.36
- Volume
- 465
- Mudança diária
- -2.02%
- Mudança mensal
- -0.08%
- Mudança de 6 meses
- 22.85%
- Mudança anual
- 22.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh