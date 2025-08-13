FiyatlarBölümler
Dövizler / SPNS
Geri dön - Hisse senetleri

SPNS: Sapiens International Corporation N.V

43.02 USD 0.03 (0.07%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPNS fiyatı bugün -0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.95 ve Yüksek fiyatı olarak 43.08 aralığında işlem gördü.

Sapiens International Corporation N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPNS haberleri

Günlük aralık
42.95 43.08
Yıllık aralık
23.69 43.18
Önceki kapanış
43.05
Açılış
43.08
Satış
43.02
Alış
43.32
Düşük
42.95
Yüksek
43.08
Hacim
642
Günlük değişim
-0.07%
Aylık değişim
0.42%
6 aylık değişim
58.57%
Yıllık değişim
15.83%
21 Eylül, Pazar