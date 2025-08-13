Dövizler / SPNS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SPNS: Sapiens International Corporation N.V
43.02 USD 0.03 (0.07%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SPNS fiyatı bugün -0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.95 ve Yüksek fiyatı olarak 43.08 aralığında işlem gördü.
Sapiens International Corporation N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPNS haberleri
- Sapiens International hisseleri 43,15 dolar ile 52 haftalık zirveyi gördü
- Sapiens International stock hits 52-week high at 43.15 USD
- Sapiens International stock hits 52-week high at 42.94 USD
- Sapiens International stock hits 52-week high at 42.76 USD
- Earnings call transcript: Sapiens beats Q2 2025 earnings expectations
- With an 83% hit rate, this AI-powered stock picker is now up 120%+
- Bankers Insurance selects Sapiens for core system modernization
- Buffett’s mystery stock has just been revealed - but this AI model already knew it
- We told you before: Another AI-picked stock is up 55%+ this month ALONE
- Buffett’s mystery stock has been just revealed - but this AI model already knew it
- We told you before: Another AI-picked stock is up 55%+ this month ALONE
- Sapiens Stock Is Trading Higher Wednesday: What's Going On? - Sapiens International (NASDAQ:SPNS)
- Crude Oil Down 1%; Performance Food Group Earnings Top Views - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Needham downgrades Sapiens stock rating to Hold after Advent acquisition
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Sapiens International stock hits 52-week high at 42.57 USD
- Sapiens (SPNS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sapiens earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Sapiens stock soars after Advent acquisition deal worth $2.5 billion
- Why Is Sapiens International Stock Skyrocketing Wednesday? - Sapiens International (NASDAQ:SPNS)
- Advent to acquire Sapiens for $2.5 billion in all-cash deal
Günlük aralık
42.95 43.08
Yıllık aralık
23.69 43.18
- Önceki kapanış
- 43.05
- Açılış
- 43.08
- Satış
- 43.02
- Alış
- 43.32
- Düşük
- 42.95
- Yüksek
- 43.08
- Hacim
- 642
- Günlük değişim
- -0.07%
- Aylık değişim
- 0.42%
- 6 aylık değişim
- 58.57%
- Yıllık değişim
- 15.83%
21 Eylül, Pazar