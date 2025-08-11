货币 / SPNS
SPNS: Sapiens International Corporation N.V
43.05 USD 0.00 (0.00%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SPNS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点43.00和高点43.08进行交易。
关注Sapiens International Corporation N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- Sapiens International stock hits 52-week high at 42.94 USD
- Sapiens International stock hits 52-week high at 42.76 USD
- Earnings call transcript: Sapiens beats Q2 2025 earnings expectations
- With an 83% hit rate, this AI-powered stock picker is now up 120%+
- Bankers Insurance selects Sapiens for core system modernization
- Sapiens Stock Is Trading Higher Wednesday: What's Going On? - Sapiens International (NASDAQ:SPNS)
- Crude Oil Down 1%; Performance Food Group Earnings Top Views - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Needham downgrades Sapiens stock rating to Hold after Advent acquisition
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Sapiens International stock hits 52-week high at 42.57 USD
- Sapiens (SPNS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sapiens earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Sapiens stock soars after Advent acquisition deal worth $2.5 billion
- Why Is Sapiens International Stock Skyrocketing Wednesday? - Sapiens International (NASDAQ:SPNS)
- Advent to acquire Sapiens for $2.5 billion in all-cash deal
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
日范围
43.00 43.08
年范围
23.69 43.11
- 前一天收盘价
- 43.05
- 开盘价
- 43.04
- 卖价
- 43.05
- 买价
- 43.35
- 最低价
- 43.00
- 最高价
- 43.08
- 交易量
- 176
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.49%
- 6个月变化
- 58.68%
- 年变化
- 15.91%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值