SPNS: Sapiens International Corporation N.V
43.01 USD 0.04 (0.09%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SPNS para hoje mudou para -0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.95 e o mais alto foi 43.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Sapiens International Corporation N.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SPNS Notícias
- Earnings call transcript: Sapiens beats Q2 2025 earnings expectations
- Bankers Insurance selects Sapiens for core system modernization
- Sapiens Stock Is Trading Higher Wednesday: What's Going On? - Sapiens International (NASDAQ:SPNS)
- Crude Oil Down 1%; Performance Food Group Earnings Top Views - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Needham downgrades Sapiens stock rating to Hold after Advent acquisition
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Sapiens (SPNS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sapiens earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Sapiens stock soars after Advent acquisition deal worth $2.5 billion
- Why Is Sapiens International Stock Skyrocketing Wednesday? - Sapiens International (NASDAQ:SPNS)
Faixa diária
42.95 43.18
Faixa anual
23.69 43.18
- Fechamento anterior
- 43.05
- Open
- 43.04
- Bid
- 43.01
- Ask
- 43.31
- Low
- 42.95
- High
- 43.18
- Volume
- 1.125 K
- Mudança diária
- -0.09%
- Mudança mensal
- 0.40%
- Mudança de 6 meses
- 58.53%
- Mudança anual
- 15.81%
