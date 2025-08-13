Валюты / SPNS
SPNS: Sapiens International Corporation N.V
43.05 USD 0.05 (0.12%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPNS за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.00, а максимальная — 43.06.
Следите за динамикой Sapiens International Corporation N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SPNS
Дневной диапазон
43.00 43.06
Годовой диапазон
23.69 43.11
- Предыдущее закрытие
- 43.00
- Open
- 43.01
- Bid
- 43.05
- Ask
- 43.35
- Low
- 43.00
- High
- 43.06
- Объем
- 665
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- 58.68%
- Годовое изменение
- 15.91%
