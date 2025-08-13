KurseKategorien
Währungen / SPNS
Zurück zum Aktien

SPNS: Sapiens International Corporation N.V

43.05 USD 0.04 (0.09%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPNS hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.98 bis zu einem Hoch von 43.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sapiens International Corporation N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPNS News

Tagesspanne
42.98 43.09
Jahresspanne
23.69 43.18
Vorheriger Schlusskurs
43.01
Eröffnung
43.07
Bid
43.05
Ask
43.35
Tief
42.98
Hoch
43.09
Volumen
791
Tagesänderung
0.09%
Monatsänderung
0.49%
6-Monatsänderung
58.68%
Jahresänderung
15.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K