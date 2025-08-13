Währungen / SPNS
SPNS: Sapiens International Corporation N.V
43.05 USD 0.04 (0.09%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPNS hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.98 bis zu einem Hoch von 43.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sapiens International Corporation N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
42.98 43.09
Jahresspanne
23.69 43.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.01
- Eröffnung
- 43.07
- Bid
- 43.05
- Ask
- 43.35
- Tief
- 42.98
- Hoch
- 43.09
- Volumen
- 791
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- 0.49%
- 6-Monatsänderung
- 58.68%
- Jahresänderung
- 15.91%
