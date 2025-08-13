クォートセクション
通貨 / SPNS
SPNS: Sapiens International Corporation N.V

43.05 USD 0.04 (0.09%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPNSの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり42.98の安値と43.09の高値で取引されました。

Sapiens International Corporation N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
42.98 43.09
1年のレンジ
23.69 43.18
以前の終値
43.01
始値
43.07
買値
43.05
買値
43.35
安値
42.98
高値
43.09
出来高
791
1日の変化
0.09%
1ヶ月の変化
0.49%
6ヶ月の変化
58.68%
1年の変化
15.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K