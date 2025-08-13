通貨 / SPNS
SPNS: Sapiens International Corporation N.V
43.05 USD 0.04 (0.09%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPNSの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり42.98の安値と43.09の高値で取引されました。
Sapiens International Corporation N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
42.98 43.09
1年のレンジ
23.69 43.18
- 以前の終値
- 43.01
- 始値
- 43.07
- 買値
- 43.05
- 買値
- 43.35
- 安値
- 42.98
- 高値
- 43.09
- 出来高
- 791
- 1日の変化
- 0.09%
- 1ヶ月の変化
- 0.49%
- 6ヶ月の変化
- 58.68%
- 1年の変化
- 15.91%
