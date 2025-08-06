FiyatlarBölümler
SPHR: Sphere Entertainment Co Class A

59.75 USD 1.00 (1.65%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPHR fiyatı bugün -1.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.05 ve Yüksek fiyatı olarak 60.75 aralığında işlem gördü.

Sphere Entertainment Co Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
59.05 60.75
Yıllık aralık
23.89 62.85
Önceki kapanış
60.75
Açılış
60.58
Satış
59.75
Alış
60.05
Düşük
59.05
Yüksek
60.75
Hacim
2.494 K
Günlük değişim
-1.65%
Aylık değişim
32.04%
6 aylık değişim
83.51%
Yıllık değişim
36.07%
21 Eylül, Pazar