Dövizler / SPHR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SPHR: Sphere Entertainment Co Class A
59.75 USD 1.00 (1.65%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SPHR fiyatı bugün -1.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.05 ve Yüksek fiyatı olarak 60.75 aralığında işlem gördü.
Sphere Entertainment Co Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPHR haberleri
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Goldman Sachs, güçlü performans nedeniyle Sphere Entertainment hisse fiyat hedefini 68 dolara yükseltti
- Goldman Sachs raises Sphere Entertainment stock price target to $68 on strong performance
- Sphere’in Oz Büyücüsü deneyimi 500.000 bilet sattı
- Sphere’s The Wizard of Oz experience sells 500,000 tickets
- MSG Entertainment son bir ayda 25 milyon dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi
- Sphere Entertainment 50 milyon dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi
- Sphere Entertainment repurchases $50 million in common stock
- Sphere Entertainment hisseleri 55,38 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Sphere Entertainment stock hits all-time high at 55.38 USD
- Guggenheim raises Sphere Entertainment price target on Wizard of Oz success
- Sphere Entertainment, MSG Networks CEO’sunun ayrılışını duyurdu
- Sphere Entertainment announces CEO departure at MSG Networks
- Sphere Entertainment stock hits 52-week high at 49.82 USD
- Sphere Entertainment repurchases 629,028 shares for $27.5 million
- Sphere Entertainment stock holds Buy rating at Goldman Sachs after strong Q2
- Sphere Entertainment (SPHR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Sphere Entertainment (SPHR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Benchmark reiterates Sell rating on Sphere Entertainment stock
- Sphere Entertainment Co. (SPHR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Sphere Entertainment Q2 2025 sees EPS surprise, stock surges
- Sphere Entertainment soars 11% after massive earnings beat
- Atlanta Braves Holdings, Inc. (BATRA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Walt Disney (DIS) Tops Q3 Earnings Estimates
Günlük aralık
59.05 60.75
Yıllık aralık
23.89 62.85
- Önceki kapanış
- 60.75
- Açılış
- 60.58
- Satış
- 59.75
- Alış
- 60.05
- Düşük
- 59.05
- Yüksek
- 60.75
- Hacim
- 2.494 K
- Günlük değişim
- -1.65%
- Aylık değişim
- 32.04%
- 6 aylık değişim
- 83.51%
- Yıllık değişim
- 36.07%
21 Eylül, Pazar