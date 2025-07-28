Валюты / SPHR
SPHR: Sphere Entertainment Co Class A
59.46 USD 0.80 (1.33%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPHR за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.20, а максимальная — 60.54.
Следите за динамикой Sphere Entertainment Co Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SPHR
- Goldman Sachs повышает целевую цену акций Sphere Entertainment до $68 на фоне сильных показателей
- Goldman Sachs raises Sphere Entertainment stock price target to $68 on strong performance
- Шоу "Волшебник страны Оз" в Sphere продало 500 000 билетов
- Sphere’s The Wizard of Oz experience sells 500,000 tickets
- Sphere Entertainment выкупает акции на сумму $50 млн
- Sphere Entertainment repurchases $50 million in common stock
- Акции Sphere Entertainment достигли исторического максимума в $55,38
- Sphere Entertainment stock hits all-time high at 55.38 USD
- Guggenheim raises Sphere Entertainment price target on Wizard of Oz success
- Sphere Entertainment объявляет об уходе генерального директора MSG Networks
- Sphere Entertainment announces CEO departure at MSG Networks
- Sphere Entertainment stock hits 52-week high at 49.82 USD
- Sphere Entertainment repurchases 629,028 shares for $27.5 million
- Sphere Entertainment stock holds Buy rating at Goldman Sachs after strong Q2
- Sphere Entertainment (SPHR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Sphere Entertainment (SPHR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Benchmark reiterates Sell rating on Sphere Entertainment stock
- Sphere Entertainment Co. (SPHR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Sphere Entertainment Q2 2025 sees EPS surprise, stock surges
- Sphere Entertainment soars 11% after massive earnings beat
- Atlanta Braves Holdings, Inc. (BATRA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Walt Disney (DIS) Tops Q3 Earnings Estimates
- Las Vegas Strip Sphere opens sensational new experience
- Sphere Entertainment finalizes franchise deal for Sphere Abu Dhabi with DCT
Дневной диапазон
59.20 60.54
Годовой диапазон
23.89 61.27
- Предыдущее закрытие
- 60.26
- Open
- 60.44
- Bid
- 59.46
- Ask
- 59.76
- Low
- 59.20
- High
- 60.54
- Объем
- 2.871 K
- Дневное изменение
- -1.33%
- Месячное изменение
- 31.40%
- 6-месячное изменение
- 82.62%
- Годовое изменение
- 35.41%
