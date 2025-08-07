Währungen / SPHR
SPHR: Sphere Entertainment Co Class A
60.75 USD 0.66 (1.07%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPHR hat sich für heute um -1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.75 bis zu einem Hoch von 62.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sphere Entertainment Co Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
59.75 62.85
Jahresspanne
23.89 62.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.41
- Eröffnung
- 61.85
- Bid
- 60.75
- Ask
- 61.05
- Tief
- 59.75
- Hoch
- 62.85
- Volumen
- 2.910 K
- Tagesänderung
- -1.07%
- Monatsänderung
- 34.25%
- 6-Monatsänderung
- 86.58%
- Jahresänderung
- 38.35%
