SPHR: Sphere Entertainment Co Class A

60.75 USD 0.66 (1.07%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPHR hat sich für heute um -1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.75 bis zu einem Hoch von 62.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sphere Entertainment Co Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
59.75 62.85
Jahresspanne
23.89 62.85
Vorheriger Schlusskurs
61.41
Eröffnung
61.85
Bid
60.75
Ask
61.05
Tief
59.75
Hoch
62.85
Volumen
2.910 K
Tagesänderung
-1.07%
Monatsänderung
34.25%
6-Monatsänderung
86.58%
Jahresänderung
38.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K