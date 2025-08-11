CotizacionesSecciones
Divisas / SPHR
SPHR: Sphere Entertainment Co Class A

61.41 USD 1.95 (3.28%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SPHR de hoy ha cambiado un 3.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.40, mientras que el máximo ha alcanzado 62.36.

Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

SPHR News

Rango diario
59.40 62.36
Rango anual
23.89 62.36
Cierres anteriores
59.46
Open
59.53
Bid
61.41
Ask
61.71
Low
59.40
High
62.36
Volumen
4.464 K
Cambio diario
3.28%
Cambio mensual
35.71%
Cambio a 6 meses
88.61%
Cambio anual
39.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B