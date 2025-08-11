Divisas / SPHR
SPHR: Sphere Entertainment Co Class A
61.41 USD 1.95 (3.28%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SPHR de hoy ha cambiado un 3.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.40, mientras que el máximo ha alcanzado 62.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sphere Entertainment Co Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPHR News
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Goldman Sachs eleva precio objetivo de Sphere Entertainment a $68 por buen desempeño
- La experiencia "El Mago de Oz" de Sphere vende 500.000 entradas
- MSG Entertainment recompra $25 millones en acciones durante el último mes
- Sphere Entertainment recompra acciones comunes por $50 millones
- Las acciones de Sphere Entertainment alcanzan máximos históricos a 55,38 dólares
- Guggenheim eleva el precio objetivo de Sphere Entertainment tras el éxito de El Mago de Oz
- Sphere Entertainment anuncia la salida del director ejecutivo de MSG Networks
Rango diario
59.40 62.36
Rango anual
23.89 62.36
- Cierres anteriores
- 59.46
- Open
- 59.53
- Bid
- 61.41
- Ask
- 61.71
- Low
- 59.40
- High
- 62.36
- Volumen
- 4.464 K
- Cambio diario
- 3.28%
- Cambio mensual
- 35.71%
- Cambio a 6 meses
- 88.61%
- Cambio anual
- 39.85%
