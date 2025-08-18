KotasyonBölümler
Dövizler / SPDG
SPDG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET

40.09 USD 0.09 (0.23%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPDG fiyatı bugün 0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.06 ve Yüksek fiyatı olarak 40.09 aralığında işlem gördü.

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

SPDG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET hisse senedi 40.09 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 40.06 - 40.09 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 40.00 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. SPDG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET hisse senedi temettü ödüyor mu?

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET hisse senedi şu anda 40.09 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.91% ve USD değerlerini izler. SPDG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SPDG hisse senedi nasıl alınır?

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET hisselerini şu anki 40.09 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 40.09 ve Ask 40.39 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.07% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SPDG fiyat hareketlerini takip edin.

SPDG hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 33.15 - 40.28 ve mevcut fiyatı 40.09 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 40.09 veya Ask 40.39 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.07% ve 6 aylık değişim oranı 11.33% değerlerini karşılaştırır. SPDG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF hisse senedi yıllık olarak 40.28 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 33.15 - 40.28). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 40.00 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET performansını takip edin.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 33.15 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 40.09 ve hareket ettiği yıllık aralık 33.15 - 40.28 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SPDG fiyat hareketlerini izleyin.

SPDG hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 40.00 ve yıllık değişim oranı 6.91% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
40.06 40.09
Yıllık aralık
33.15 40.28
Önceki kapanış
40.00
Açılış
40.06
Satış
40.09
Alış
40.39
Düşük
40.06
Yüksek
40.09
Hacim
2
Günlük değişim
0.23%
Aylık değişim
-0.07%
6 aylık değişim
11.33%
Yıllık değişim
6.91%
