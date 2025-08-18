SPDG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET hisse senedi 40.09 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 40.06 - 40.09 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 40.00 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. SPDG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET hisse senedi temettü ödüyor mu? SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET hisse senedi şu anda 40.09 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.91% ve USD değerlerini izler. SPDG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SPDG hisse senedi nasıl alınır? SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET hisselerini şu anki 40.09 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 40.09 ve Ask 40.39 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.07% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SPDG fiyat hareketlerini takip edin.

SPDG hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 33.15 - 40.28 ve mevcut fiyatı 40.09 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 40.09 veya Ask 40.39 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.07% ve 6 aylık değişim oranı 11.33% değerlerini karşılaştırır. SPDG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF hisse senedi yıllık olarak 40.28 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 33.15 - 40.28). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 40.00 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET performansını takip edin.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 33.15 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 40.09 ve hareket ettiği yıllık aralık 33.15 - 40.28 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SPDG fiyat hareketlerini izleyin.