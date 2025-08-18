CotaçõesSeções
Moedas / SPDG
Voltar para Ações

SPDG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET

40.00 USD 0.32 (0.81%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SPDG para hoje mudou para 0.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.95 e o mais alto foi 40.00.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPDG Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SPDG hoje?

Hoje SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET (SPDG) está avaliado em 40.00. O instrumento é negociado dentro de 39.95 - 40.00, o fechamento de ontem foi 39.68, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SPDG em tempo real.

As ações de SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET pagam dividendos?

Atualmente SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET está avaliado em 40.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.67% e USD. Monitore os movimentos de SPDG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SPDG?

Você pode comprar ações de SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET (SPDG) pelo preço atual 40.00. Ordens geralmente são executadas perto de 40.00 ou 40.30, enquanto 5 e 0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SPDG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SPDG?

Investir em SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET envolve considerar a faixa anual 33.15 - 40.28 e o preço atual 40.00. Muitos comparam -0.30% e 11.08% antes de enviar ordens em 40.00 ou 40.30. Estude as mudanças diárias de preço de SPDG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF?

O maior preço de SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) no último ano foi 40.28. As ações oscilaram bastante dentro de 33.15 - 40.28, e a comparação com 39.68 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF?

O menor preço de SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) no ano foi 33.15. A comparação com o preço atual 40.00 e 33.15 - 40.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SPDG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SPDG?

No passado SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.68 e 6.67% após os eventos corporativos.

Faixa diária
39.95 40.00
Faixa anual
33.15 40.28
Fechamento anterior
39.68
Open
39.95
Bid
40.00
Ask
40.30
Low
39.95
High
40.00
Volume
5
Mudança diária
0.81%
Mudança mensal
-0.30%
Mudança de 6 meses
11.08%
Mudança anual
6.67%
24 outubro, sexta-feira
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
0.4%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.2%
Projeç.
Prév.
0.3%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Preços ao Consumidor
Atu.
324.368
Projeç.
Prév.
323.364
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
Projeç.
0.694 milh
Prév.
0.800 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-1.0%
Prév.
20.5%
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
53.6
Projeç.
55.0
Prév.
55.0
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
50.3
Projeç.
51.2
Prév.
51.2
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.6%
Projeç.
4.6%
Prév.
4.6%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.9%
Projeç.
3.7%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
418
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
548
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.