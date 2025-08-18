- Panoramica
SPDG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET
Il tasso di cambio SPDG ha avuto una variazione del 0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.95 e ad un massimo di 40.00.
Segui le dinamiche di SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPDG News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SPDG oggi?
Oggi le azioni SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET sono prezzate a 40.00. Viene scambiato all'interno di 39.95 - 40.00, la chiusura di ieri è stata 39.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPDG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET pagano dividendi?
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET è attualmente valutato a 40.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPDG.
Come acquistare azioni SPDG?
Puoi acquistare azioni SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET al prezzo attuale di 40.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.00 o 40.30, mentre 5 e 0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPDG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SPDG?
Investire in SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET implica considerare l'intervallo annuale 33.15 - 40.28 e il prezzo attuale 40.00. Molti confrontano -0.30% e 11.08% prima di effettuare ordini su 40.00 o 40.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPDG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF?
Il prezzo massimo di SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF nell'ultimo anno è stato 40.28. All'interno di 33.15 - 40.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF?
Il prezzo più basso di SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) nel corso dell'anno è stato 33.15. Confrontandolo con gli attuali 40.00 e 33.15 - 40.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPDG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPDG?
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.68 e 6.67%.
- Chiusura Precedente
- 39.68
- Apertura
- 39.95
- Bid
- 40.00
- Ask
- 40.30
- Minimo
- 39.95
- Massimo
- 40.00
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.81%
- Variazione Mensile
- -0.30%
- Variazione Semestrale
- 11.08%
- Variazione Annuale
- 6.67%
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.4%
- Agire
- 0.2%
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Agire
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 324.368
- Fcst
- Prev
- 323.364
- Agire
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Agire
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Agire
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Agire
- 50.3
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Agire
- 4.6%
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Agire
- 3.9%
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 418
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 548
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev