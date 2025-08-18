QuotazioniSezioni
Valute / SPDG
Tornare a Azioni

SPDG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET

40.00 USD 0.32 (0.81%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPDG ha avuto una variazione del 0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.95 e ad un massimo di 40.00.

Segui le dinamiche di SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPDG News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SPDG oggi?

Oggi le azioni SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET sono prezzate a 40.00. Viene scambiato all'interno di 39.95 - 40.00, la chiusura di ieri è stata 39.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPDG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET pagano dividendi?

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET è attualmente valutato a 40.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPDG.

Come acquistare azioni SPDG?

Puoi acquistare azioni SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET al prezzo attuale di 40.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.00 o 40.30, mentre 5 e 0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPDG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SPDG?

Investire in SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET implica considerare l'intervallo annuale 33.15 - 40.28 e il prezzo attuale 40.00. Molti confrontano -0.30% e 11.08% prima di effettuare ordini su 40.00 o 40.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPDG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF?

Il prezzo massimo di SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF nell'ultimo anno è stato 40.28. All'interno di 33.15 - 40.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF?

Il prezzo più basso di SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) nel corso dell'anno è stato 33.15. Confrontandolo con gli attuali 40.00 e 33.15 - 40.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPDG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPDG?

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.68 e 6.67%.

Intervallo Giornaliero
39.95 40.00
Intervallo Annuale
33.15 40.28
Chiusura Precedente
39.68
Apertura
39.95
Bid
40.00
Ask
40.30
Minimo
39.95
Massimo
40.00
Volume
5
Variazione giornaliera
0.81%
Variazione Mensile
-0.30%
Variazione Semestrale
11.08%
Variazione Annuale
6.67%
24 ottobre, venerdì
12:30
USD
IPC m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
0.4%
12:30
USD
IPC Core m/m
Agire
0.2%
Fcst
Prev
0.3%
12:30
USD
IPC a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core non destagionalizzato m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC
Agire
324.368
Fcst
Prev
323.364
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
50.3
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.6%
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.9%
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
548
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev