SPDG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET

40.09 USD 0.09 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPDGの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり40.06の安値と40.09の高値で取引されました。

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

SPDG株の現在の価格は？

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETの株価は本日40.09です。40.06 - 40.09内で取引され、前日の終値は40.00、取引量は2に達しました。SPDGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETの株は配当を出しますか？

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETの現在の価格は40.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.91%やUSDにも注目します。SPDGの動きはライブチャートで確認できます。

SPDG株を買う方法は？

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETの株は現在40.09で購入可能です。注文は通常40.09または40.39付近で行われ、2や0.07%が市場の動きを示します。SPDGの最新情報はライブチャートで確認できます。

SPDG株に投資する方法は？

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETへの投資では、年間の値幅33.15 - 40.28と現在の40.09を考慮します。注文は多くの場合40.09や40.39で行われる前に、-0.07%や11.33%と比較されます。SPDGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETFの株の最高値は？

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETFの過去1年の最高値は40.28でした。33.15 - 40.28内で株価は大きく変動し、40.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETFの株の最低値は？

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF(SPDG)の年間最安値は33.15でした。現在の40.09や33.15 - 40.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPDGの動きはライブチャートで確認できます。

SPDGの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.00、6.91%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
40.06 40.09
1年のレンジ
33.15 40.28
以前の終値
40.00
始値
40.06
買値
40.09
買値
40.39
安値
40.06
高値
40.09
出来高
2
1日の変化
0.23%
1ヶ月の変化
-0.07%
6ヶ月の変化
11.33%
1年の変化
6.91%
25 10月, 土曜日